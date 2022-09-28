Глава Подмосковья попросил Мишустина привлечь бизнес к подготовке студентов колледжей
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Об этом сообщил телеканал «360».
Отмечается, что к этой программе присоединились два колледжа региона, а студенты получили возможность во время обучения проходить стажировки в крупных компаниях и устраиваться на работу.
В связи с этим Воробьёв предложил премьеру подключить к программе малый и средний бизнес.
«Чтобы ребята получали уникальное оборудование уже по направлениям программирования, кибербезопасности, есть малые и средние предприятия, которые тоже в наши колледжи хотят приходить», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Московской области почти 1 тыс. IT-специалистов получили льготную ипотеку.