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Глава Подмосковья попросил Мишустина привлечь бизнес к подготовке студентов колледжей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил премьер-министра России Михаила Мишустина подключить к программе «Профессионалитет» малый и средний бизнес.
Глава Подмосковья попросил Мишустина привлечь бизнес к подготовке студентов колледжей
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщил телеканал «360»

Отмечается, что к этой программе присоединились два колледжа региона, а студенты получили возможность во время обучения проходить стажировки в крупных компаниях и устраиваться на работу.

В связи с этим Воробьёв предложил премьеру подключить к программе малый и средний бизнес.

«Чтобы ребята получали уникальное оборудование уже по направлениям программирования, кибербезопасности, есть малые и средние предприятия, которые тоже в наши колледжи хотят приходить», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Московской области почти 1 тыс. IT-специалистов получили льготную ипотеку.

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