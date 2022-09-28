Более 90 IT-специалистов примут участие в подмосковном хакатоне в сентябре
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Об этом сообщает телеканал «360».
Программисты попытаются решить актуальные для государства и бизнеса задачи.
Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов напомнил, что Подмосковье входит в пятёрку лучших регионов по количеству участников.
В 19-м хакатоне бороться за победу будут более 90 программистов.
Ранее Inforeactor сообщал, что федеральный просветительский марафон российского общества «Знание» состоялся в конце августа в пяти городах России и Донбасса.