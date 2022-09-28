Более 90 IT-специалистов примут участие в подмосковном хакатоне в сентябре

В Московской области 27 сентября стартовал региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект».

Об этом сообщает телеканал «360».

Программисты попытаются решить актуальные для государства и бизнеса задачи.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов напомнил, что Подмосковье входит в пятёрку лучших регионов по количеству участников.

В 19-м хакатоне бороться за победу будут более 90 программистов.

Ранее Inforeactor сообщал, что федеральный просветительский марафон российского общества «Знание» состоялся в конце августа в пяти городах России и Донбасса.