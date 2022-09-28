Власти выплатят по 1 млн рублей родственникам погибших при стрельбе в школе в Ижевске
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Республика также окажет помощь в оплате расходов на организацию похорон.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что родственникам и пострадавшим будет оказана максимальная поддержка, как материальная, так и психологическая.
Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил подчинённым дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые допустили стрельбу в ижевской школе, где погибли 17 человек.