военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Власти выплатят по 1 млн рублей родственникам погибших при стрельбе в школе в Ижевске

Короткая ссылка
Власти выплатят по 1 млн рублей членам семей погибших при стрельбе в школе в Ижевске. Пострадавшим, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатят по 500 тыс. рублей из бюджета Удмуртии.
Власти выплатят по 1 млн рублей родственникам погибших при стрельбе в школе в Ижевске
  • AP
  • © Sergei Kuznetsov

Республика также окажет помощь в оплате расходов на организацию похорон.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что родственникам и пострадавшим будет оказана максимальная поддержка, как материальная, так и психологическая.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил подчинённым дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые допустили стрельбу в ижевской школе, где погибли 17 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить