военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Суд отправил под домашний арест главу ЧОПа после стрельбы в ижевской школе

Короткая ссылка
Суд отправил под домашний арест директора ЧОП «Щит», которое охраняло школу в Ижевске, где произошла стрельба.

Как уточняет ТАСС, директор ЧОПа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Суд постановил ходатайство следствия оставить без удовлетворения, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под домашний арест на два месяца», — сказал судья.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил подчинённым дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые допустили стрельбу в ижевской школе, где погибли 17 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить