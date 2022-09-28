Суд отправил под домашний арест главу ЧОПа после стрельбы в ижевской школе

Суд отправил под домашний арест директора ЧОП «Щит», которое охраняло школу в Ижевске, где произошла стрельба.

Как уточняет ТАСС, директор ЧОПа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Суд постановил ходатайство следствия оставить без удовлетворения, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под домашний арест на два месяца», — сказал судья.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил подчинённым дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые допустили стрельбу в ижевской школе, где погибли 17 человек.