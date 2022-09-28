Юрист Соловьёв объяснил решение ФССП приостановить взыскание долгов с мобилизованных граждан

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал в беседе с RT решение Федеральной службы судебных приставов России о приостановке взыскания долгов с мобилизованных граждан.

По мнению юриста, решение ФССП находится в русле проводимой государством политики на предоставление «максимального объёма» социальных гарантий для мобилизованных граждан.

«Таким образом создаются все условия для того, чтобы гражданин мог спокойно и осознанно отдать свой долг Родине и исполнить свою почётную конституционную обязанность», — считает Соловьёв.

Ранее Федеральная служба судебных приставов России сообщила, что приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан.

В ведомстве уточнили, что граждане могут подать заявления о приостановке взыскания долгов непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.