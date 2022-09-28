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ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан

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Федеральная служба судебных приставов России сообщила, что приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан.
ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

В пресс-службе ведомства напомнили, что согласно ч. 2 ст. 40 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель может приостановить взыскание долгов полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву, передаёт РИА Новости.

ФССП уточнила, что граждане могут подать заявления о приостановке взыскания долгов непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

«В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения», — заявили в службе.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить мобилизованных граждан от штрафов за нарушения ПДД. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

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