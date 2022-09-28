В Госдуме опубликуют акты об отсрочке для студентов и аспирантов
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«В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учёными степенями», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
Также сотрудники IT- и телеком-компаний подали более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку от частичной мобилизации.