В Госдуме опубликуют акты об отсрочке для студентов и аспирантов

В Госдуме в ближайшее время планируют опубликовать акты об отсрочке от частичной мобилизации для студентов всех вузов, аспирантов и лиц с учёными степенями. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

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«В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учёными степенями», — цитирует его РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Также сотрудники IT- и телеком-компаний подали более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку от частичной мобилизации.