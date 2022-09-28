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Минпросвещения обновило образовательные стандарты для 10—11 классов

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Министерство просвещения внесло изменения в Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для среднего общего образования, то есть для 10—11 классов. Они начнут действовать с сентября 2023 года.
Минпросвещения обновило образовательные стандарты для 10—11 классов
  • Gettyimages.ru
  • © Willie B. Thomas

Об этом пишет «Российская газета».

В соответствии со стандартами в старшей школе должно быть не менее 13 учебных предметов и программа минимум двух предметов должна предусматривать углублённое изучение в соответствии с выбранным профилем.

Такие предметы, как право, экономика, естествознание, Россия в мире, астрономия, экология, школьники ранее учили по желанию, и темы, изучаемые в рамках этих предметов, не включались ни в задания Всероссийских проверочных работ (ВПР), ни в задания ЕГЭ. Теперь содержание этих предметов включено в курсы по обществознанию, биологии, физике, истории и химии.

«Впервые разработана программа изучения обществознания на углублённом уровне. Раньше этот курс изучался не всеми, а ведь одна из центральных задач предмета — формирование гражданской идентичности, патриотизма, приверженности ценностям российского общества», — отметила доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Анна Лазебникова.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.

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