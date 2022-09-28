Володин: пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября
- РИА Новости
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«3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00, с тем чтобы до этого провести заседание совета», — сказал Володин, его слова приводит РИА Новости.
Пленарное заседание Госдумы также запланировано на вторник.
Накануне в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях завершился подсчёт голосов на референдуме по вопросу вхождения регионов в состав России.
По предварительным данным, после обработки 100% протоколов в ДНР за проголосовали 99,23% граждан, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Запорожской области этот показатель составил 93,11%, а в Херсонской — 87,05%.