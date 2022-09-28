Володин: пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября

Пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября, сообщил спикер палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что график скорректирован из-за необходимости принимать решения по итогам референдумов.

«3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00, с тем чтобы до этого провести заседание совета», — сказал Володин, его слова приводит РИА Новости.

Пленарное заседание Госдумы также запланировано на вторник.

Накануне в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях завершился подсчёт голосов на референдуме по вопросу вхождения регионов в состав России.

По предварительным данным, после обработки 100% протоколов в ДНР за проголосовали 99,23% граждан, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Запорожской области этот показатель составил 93,11%, а в Херсонской — 87,05%.