военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить удаление российских приложений из App Store

Короткая ссылка
Роскомнадзор требует от администрации Apple Inc. разъяснить причины удаления из App Store приложений компании VK.
Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить удаление российских приложений из App Store
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Следствием действий американской корпорации стала потеря миллионами российских пользователей возможности использовать социальную сеть «ВКонтакте» и другие приложения, в том числе: VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Админ, Mail.ru», — сообщает Роскомнадзор.

Ведомство считает, что такие ограничения нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение.

Также Роскомнадзор потребовал от Apple разъяснить причины удаления площадкой App Store ряда других популярных приложений российских компаний, в том числе «Домклик», «Юла», «2ГИС», «Сбербанк», «Альфа-банк», «ВТБ», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Открытие», «Новикомбанк», «Аэрофлот» и «Utair».

Ранее Минцифры России направило запрос корпорации Apple по поводу причин удаления приложений VK из App Store.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить