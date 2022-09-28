Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить удаление российских приложений из App Store

Роскомнадзор требует от администрации Apple Inc. разъяснить причины удаления из App Store приложений компании VK.

«Следствием действий американской корпорации стала потеря миллионами российских пользователей возможности использовать социальную сеть «ВКонтакте» и другие приложения, в том числе: VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Админ, Mail.ru», — сообщает Роскомнадзор.

Ведомство считает, что такие ограничения нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение.

Также Роскомнадзор потребовал от Apple разъяснить причины удаления площадкой App Store ряда других популярных приложений российских компаний, в том числе «Домклик», «Юла», «2ГИС», «Сбербанк», «Альфа-банк», «ВТБ», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Открытие», «Новикомбанк», «Аэрофлот» и «Utair».

Ранее Минцифры России направило запрос корпорации Apple по поводу причин удаления приложений VK из App Store.