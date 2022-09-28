Депутат Делягин предложил распространить военную ипотеку на мобилизованных

Зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин заявил, что на призванных в ходе частичной мобилизации стоило бы распространить военную ипотеку.

Военная ипотека — это эффективный режим, при котором, если человек служит государству, все его платежи по ипотеке выплачиваются государством из федерального бюджета, пояснил Делягин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Не страдает никто. Собственность его остаётся. Если с ним что-то, не дай бог, происходит плохое и он утрачивает трудоспособность, государство всё это выплачивает само. По-хорошему, конечно, государство должно просто сказать: вы служите Родине — ваши кредиты обнуляются с завтрашнего дня. Списываются. Вы никому ничего не должны, если у банка будут трудности, мы ему докинем ликвидности», — сказал эксперт.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.