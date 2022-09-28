Юрист Уткин напомнил о важности проверки вторичной недвижимости перед покупкой

Ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин порекомендовал покупателям, которые планируют совершить сделку на вторичном рынке без брокера и агентства, нанять юриста, чтобы избежать проблем с купленной квартирой.

Есть масса вариантов, из-за которых будущий собственник может столкнуться с проблемами вплоть до аннулирования сделки, отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

«Среди них «отказники» от приватизации, залоги, задолженности по ЖКУ, долевая собственность, неузаконенные перепланировки, материнский капитал и невыделенные детям доли, банальная подделка документов и паспортов при демпинге», — подчеркнул Уткин, добавив, что юридическая проверка недвижимости перед сделкой нужна, чтобы избежать неприятностей.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.