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VK продаст компанию MY.GAMES за $642 млн

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VK продаст компанию MY.GAMES предпринимателю Александру Чачава, сообщила корпорация. Как пишет РИА Новости, сумма сделки составит $642 млн.
VK продаст компанию MY.GAMES за $642 млн
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«VK сообщает о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и объявляет о продаже 100% компании MY.GAMES Александру Чачава, управляющему партнёру LETA Capital», — сообщила VK.

Сделка включает все активы MY.GAMES, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты.

При этом сооснователь MY.GAMES Владимир Никольский покинет VK и продолжит развивать MY.GAMES.

Ранее VK получила права на товарный знак контентной платформы «Дзен».

Также в пресс-службе VK, которой теперь принадлежит сервис «Дзен», рассказали, что поиск по новостям появится в ближайшие две недели.

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