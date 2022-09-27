VK продаст компанию MY.GAMES за $642 млн
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«VK сообщает о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и объявляет о продаже 100% компании MY.GAMES Александру Чачава, управляющему партнёру LETA Capital», — сообщила VK.
Сделка включает все активы MY.GAMES, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты.
При этом сооснователь MY.GAMES Владимир Никольский покинет VK и продолжит развивать MY.GAMES.
Ранее VK получила права на товарный знак контентной платформы «Дзен».
Также в пресс-службе VK, которой теперь принадлежит сервис «Дзен», рассказали, что поиск по новостям появится в ближайшие две недели.