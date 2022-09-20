VK получила права на товарный знак «Дзена»

VK получила права на товарный знак контентной платформы «Дзен».

«Товарные знаки были ранее переданы в ООО «Дзен Платформа», а сама передача зарегистрирована в Роспатенте. Сейчас же — в рамках сделки — владельцем ООО «Дзен Платформа» стала VK», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Яндекса» и подтвердили в VK.

В компаниях уточнили, что новая регистрация товарных знаков в Роспатенте не требуется.

Ранее в пресс-службе VK, которой теперь принадлежит сервис «Дзен», рассказали, что поиск по новостям появится в ближайшие две недели.