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VK получила права на товарный знак «Дзена»

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VK получила права на товарный знак контентной платформы «Дзен».
VK получила права на товарный знак «Дзена»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Товарные знаки были ранее переданы в ООО «Дзен Платформа», а сама передача зарегистрирована в Роспатенте. Сейчас же — в рамках сделки — владельцем ООО «Дзен Платформа» стала VK», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Яндекса» и подтвердили в VK.

В компаниях уточнили, что новая регистрация товарных знаков в Роспатенте не требуется.

Ранее в пресс-службе VK, которой теперь принадлежит сервис «Дзен», рассказали, что поиск по новостям появится в ближайшие две недели.

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