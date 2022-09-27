Пострадавших из-за стрельбы в школе в Ижевске направили в пять федеральных медцентров

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске направили в пять федеральных медицинских центров в Москве.

«13 детей и 2 взрослых, пострадавших при стрельбе в Ижевске, доставлены в Москву и госпитализированы в подведомственные Минздраву России (федеральные медицинские центры. — RT)», — передаёт ТАСС слова Кузнецова.

Он уточнил, что все пациенты перенесли дорогу удовлетворительно.

Также отмечается, что оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России с раненными при стрельбе в школе вылетел из Ижевска в Москву.