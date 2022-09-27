Первых резервистов Крыма и Севастополя проводили к месту боевого слаживания

Около 600 резервистов торжественно отправили из Севастополя к местам подготовки и боевого слаживания.

Об этом пишет РИА Новости.

«Родина в очередной раз позвала вас на свою защиту. Впереди боевое слаживание на полигонах, в основном это занятия по тактической и огневой подготовке», — обратился к резервистам врио командующего Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

В ходе частичной мобилизации более 2 тыс. призванных крымчан и севастопольцев торжественно получили боевое оружие, часть из них приняли воинскую присягу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что мероприятия по частичной мобилизации в регионе завершены.