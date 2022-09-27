военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Первых резервистов Крыма и Севастополя проводили к месту боевого слаживания

Короткая ссылка
Около 600 резервистов торжественно отправили из Севастополя к местам подготовки и боевого слаживания.
Первых резервистов Крыма и Севастополя проводили к месту боевого слаживания
  • РИА Новости
  • © Анна Садовникова

Об этом пишет РИА Новости.

«Родина в очередной раз позвала вас на свою защиту. Впереди боевое слаживание на полигонах, в основном это занятия по тактической и огневой подготовке», — обратился к резервистам врио командующего Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

В ходе частичной мобилизации более 2 тыс. призванных крымчан и севастопольцев торжественно получили боевое оружие, часть из них приняли воинскую присягу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что мероприятия по частичной мобилизации в регионе завершены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить