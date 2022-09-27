Сенатор Клишас: Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что внеочередное заседание для принятия законов, необходимых для вхождения новых субъектов Федерации в состав России, не планируется.

РИА Новости

Как сообщил сенатор РИА Новости, внеплановое заседание не планируется после референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. «Совфед работает по утверждённому советом палаты графику осенней сессии. Следующее заседание — 4 октября», — заявил сенатор. В начале июля председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Совфед рассмотрит вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в случае референдумов.