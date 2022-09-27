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Сенатор Клишас: Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что внеочередное заседание для принятия законов, необходимых для вхождения новых субъектов Федерации в состав России, не планируется.
Сенатор Клишас: Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам
  • РИА Новости

Как сообщил сенатор РИА Новости, внеплановое заседание не планируется после референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Совфед работает по утверждённому советом палаты графику осенней сессии. Следующее заседание — 4 октября», — заявил сенатор.

В начале июля председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Совфед рассмотрит вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в случае референдумов.

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