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Путин: урожай в России в текущем году обещает быть достойным, по ряду позиций — рекордным

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Урожай в России в текущем году обещает быть достойным, по ряду позиций — рекордным, заявил российский президент Владимир Путин во время совещания о ходе сезонных полевых работ.

«По оперативным данным, урожай в текущем году обещает быть достойным, по некоторым составляющим — просто рекордным», — заявил Путин.

По его словам, суммарный сбор зерна в России в этом году может составить 150 млн т, в том числе пшеницы — 100 млн т.

«Это станет рекордным значением за всю историю России», — заключил Путин.

Ранее Минсельхоз России заявил, что экспорт зерна из страны в 2021/2022 сельхозгоду составил 38,1 млн т, включая 30,7 млн т пшеницы.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с урожаем.

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