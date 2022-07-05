Минсельхоз России рассказал об объёме экспорта зерна в 2021/2022 сельхозгоду
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
«По данным ФТС России на 30 июня, в 2021/2022 сельскохозяйственном году экспорт зерна составил 38,1 млн т, в том числе 30,7 млн т пшеницы», — говорится в заявлении.
Уточняется, что Россия в 2020/2021 сельскохозяйственном году (1 июля 2020 — 30 июня 2021 года) экспортировала 49,2 млн т зерна, из них пшеницы — 38,1 млн тонн.
Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с урожаем.