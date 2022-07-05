Минсельхоз России рассказал об объёме экспорта зерна в 2021/2022 сельхозгоду

Короткая ссылка
Минсельхоз России заявил, что экспорт зерна из страны в 2021/2022 сельхозгоду составил 38,1 млн т, включая 30,7 млн т пшеницы.
Минсельхоз России рассказал об объёме экспорта зерна в 2021/2022 сельхозгоду
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«По данным ФТС России на 30 июня, в 2021/2022 сельскохозяйственном году экспорт зерна составил 38,1 млн т, в том числе 30,7 млн т пшеницы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Россия в 2020/2021 сельскохозяйственном году (1 июля 2020 — 30 июня 2021 года) экспортировала 49,2 млн т зерна, из них пшеницы — 38,1 млн тонн.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с урожаем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить