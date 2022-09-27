Более 300 чиновников и их родственников призвали на Сахалине по частичной мобилизации

Более 300 чиновников и членов их семей призвали в Сахалинской области по частичной мобилизации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Больше всего призвано сотрудников из сфер образования, социальной защиты, здравоохранения, гражданской обороны и ЧС, лесного и охотничьего хозяйства», — уточнил губернатор Валерий Лимаренко.

В Сахалинской области семьи призванных по частичной мобилизации граждан получат единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей.