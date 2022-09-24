На Сахалине семьям мобилизованных граждан выплатят по 300 тысяч рублей

В Сахалинской области семьи призванных по частичной мобилизации граждан получат единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что соответствующее решение принял глава региона Валерий Лимаренко.

Он поручил профильным ведомствам проработать внедрение новой меры поддержки. При этом порядок предоставления выплаты утвердят и опубликуют в ближайшее время.

Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что жители Чукотского автономного округа, призванные в рамках частичной мобилизации, дополнительно получат единовременную выплату в 300 тыс. рублей.