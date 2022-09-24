На Сахалине семьям мобилизованных граждан выплатят по 300 тысяч рублей
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Отмечается, что соответствующее решение принял глава региона Валерий Лимаренко.
Он поручил профильным ведомствам проработать внедрение новой меры поддержки. При этом порядок предоставления выплаты утвердят и опубликуют в ближайшее время.
Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что жители Чукотского автономного округа, призванные в рамках частичной мобилизации, дополнительно получат единовременную выплату в 300 тыс. рублей.