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На Сахалине семьям мобилизованных граждан выплатят по 300 тысяч рублей

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В Сахалинской области семьи призванных по частичной мобилизации граждан получат единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
На Сахалине семьям мобилизованных граждан выплатят по 300 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © LP7

Отмечается, что соответствующее решение принял глава региона Валерий Лимаренко.

Он поручил профильным ведомствам проработать внедрение новой меры поддержки. При этом порядок предоставления выплаты утвердят и опубликуют в ближайшее время.

Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что жители Чукотского автономного округа, призванные в рамках частичной мобилизации, дополнительно получат единовременную выплату в 300 тыс. рублей.

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