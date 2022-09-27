Центр «Вектор» в ближайшие недели зарегистрирует первый в России препарат от оспы

В ближайшие несколько недель в России могут зарегистрировать первый в стране препарат против оспы «НИОХ-14», заявил завотделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра вирусологии «Вектор» Валерий Локтев.

«Регистрация ожидается буквально... днями-неделями, достаточно быстро. Я надеюсь (что это произойдёт в течение нескольких недель. — RT)», — сказал он ТАСС.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что специалисты ФМБА создали вакцину от оспы обезьян, разработка находится на стадии доклинических исследований.

В начале сентября в Санкт-Петербурге выявили новый случай оспы обезьян.

Мужчина, у которого диагностировано заболевание, госпитализирован.