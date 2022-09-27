Центр «Вектор» в ближайшие недели зарегистрирует первый в России препарат от оспы
- Gettyimages.ru
- © Westend61
«Регистрация ожидается буквально... днями-неделями, достаточно быстро. Я надеюсь (что это произойдёт в течение нескольких недель. — RT)», — сказал он ТАСС.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что специалисты ФМБА создали вакцину от оспы обезьян, разработка находится на стадии доклинических исследований.
В начале сентября в Санкт-Петербурге выявили новый случай оспы обезьян.
Мужчина, у которого диагностировано заболевание, госпитализирован.