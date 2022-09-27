военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Центр «Вектор» в ближайшие недели зарегистрирует первый в России препарат от оспы

Короткая ссылка
В ближайшие несколько недель в России могут зарегистрировать первый в стране препарат против оспы «НИОХ-14», заявил завотделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра вирусологии «Вектор» Валерий Локтев.
Центр «Вектор» в ближайшие недели зарегистрирует первый в России препарат от оспы
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Регистрация ожидается буквально... днями-неделями, достаточно быстро. Я надеюсь (что это произойдёт в течение нескольких недель. — RT)», — сказал он ТАСС.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что специалисты ФМБА создали вакцину от оспы обезьян, разработка находится на стадии доклинических исследований.

В начале сентября в Санкт-Петербурге выявили новый случай оспы обезьян.

Мужчина, у которого диагностировано заболевание, госпитализирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить