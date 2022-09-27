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Захарова подтвердила планы по проведению российско-алжирских учений у границ с Марокко

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила планы провести совместные российско-алжирские учения на территории Алжира вблизи границы с Марокко.
Захарова подтвердила планы по проведению российско-алжирских учений у границ с Марокко
  • © МИД России

«Действительно, на вторую половину ноября (16—28.11.2022) в АНДР на полигоне Хамакир запланированы совместные российско-алжирские антитеррористические учения сухопутных войск «Щит пустыни — 2022», — говорится в заявлении дипломата.

Захарова отметила, что манёвры носят плановый характер и будут проводиться в соответствии с утверждённой программой военного сотрудничества с Алжиром.

«Хотела бы особо подчеркнуть, что, как и все военные учения, в которых принимает участие Российская Федерация, они не направлены против какой-либо третьей стороны», — подчеркнула она.

По данным пресс-службы Южного военного округа ВС России, в мероприятии примут участие около 80 военнослужащих мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и 80 алжирских военнослужащих.

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