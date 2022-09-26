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Власти Татарстана выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в школе в Ижевске.
Власти Татарстана выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Особенно тяжело осознавать, что в результате безжалостного и жестокого нападения оборвалась жизнь детей — это большое горе, которое острой болью отозвалось в сердцах всех татарстанцев. От имени жителей республики, от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших», — отмечается в правительственной телеграмме.

Минниханов также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88.

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