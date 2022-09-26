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Слуцкий сообщил, что улица имени Жириновского появится на западе Москвы

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что ранее безымянной улице на западе Москвы будет присвоено имя бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Слуцкий сообщил, что улица имени Жириновского появится на западе Москвы
  • РИА Новости

Слуцкий уточнил, что соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Улица Жириновского (такое её официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское», — написал Слуцкий.

Слуцкий отметил, что ЛДПР выразила благодарность мэрии Москвы за увековечивание памяти Жириновского.

Ранее территории в районе посольства США в Москве присвоили название «площадь Донецкой Народной Республики».

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет.

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