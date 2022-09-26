Слуцкий сообщил, что улица имени Жириновского появится на западе Москвы
- РИА Новости
Слуцкий уточнил, что соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«Улица Жириновского (такое её официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское», — написал Слуцкий.
Слуцкий отметил, что ЛДПР выразила благодарность мэрии Москвы за увековечивание памяти Жириновского.
Ранее территории в районе посольства США в Москве присвоили название «площадь Донецкой Народной Республики».
Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет.