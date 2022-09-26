Слуцкий сообщил, что улица имени Жириновского появится на западе Москвы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что ранее безымянной улице на западе Москвы будет присвоено имя бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

РИА Новости