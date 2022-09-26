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Минцифры 26 сентября утвердит IT-специальности с правом на отсрочку от призыва

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Минцифры России 26 сентября утвердит примерный перечень IT-специальностей и направлений подготовки, который даст право на отсрочку от призыва во время частичной мобилизации.
Минцифры 26 сентября утвердит IT-специальности с правом на отсрочку от призыва
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе вебинара на тему отсрочки. 

Он рассказал, что уже определены 75 специальностей, подпадающих под отсрочку от службы в армии, но этот перечень не устраивает IT-компании.

«Мы сегодня приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей и направлений подготовки, который необходим для удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах ИТ-компаний и операторов связи», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минцифры не поддержало предложения главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере IT, работающим с технологиями военного назначения.

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