Минцифры 26 сентября утвердит IT-специальности с правом на отсрочку от призыва

Минцифры России 26 сентября утвердит примерный перечень IT-специальностей и направлений подготовки, который даст право на отсрочку от призыва во время частичной мобилизации.

Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе вебинара на тему отсрочки.

Он рассказал, что уже определены 75 специальностей, подпадающих под отсрочку от службы в армии, но этот перечень не устраивает IT-компании.

«Мы сегодня приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей и направлений подготовки, который необходим для удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах ИТ-компаний и операторов связи», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минцифры не поддержало предложения главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере IT, работающим с технологиями военного назначения.