Минцифры не поддержало предложения по отсрочке только для IT-специалистов военной сферы

Минцифры не поддержало предложения главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере IT, работающим с технологиями военного назначения.

Как отметил глава Минцифры Максут Шадаев, с учётом введённых ограничений на импорт зарубежных ИТ-решений нужно в ускоренном режиме обеспечить появление российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах.

«Это вопрос обеспечения технологического суверенитета. Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран», — сказал он.

«Напоминаю, что в рамках принятого Минобороны решения не призываются в рамках частичной мобилизации только сотрудники аккредитованных IT-организаций, имеющие соответствующее высшее образование», — отметил министр.

При этом эти сотрудники должны непосредственно участвовать в разработке и поддержке IT-решений, напомнил он.

Ранее в СПЧ также выразили мнение, что отсрочка от мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своём рабочем месте.