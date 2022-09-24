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В СПЧ попросили Минобороны обратить внимание на граждан из «серой зоны» в рамках отсрочки

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Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал Министерство обороны обратить внимание на группы граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от частичной мобилизации, «однако не входят в них и оказываются в «серой зоне» законодательства».
В СПЧ попросили Минобороны обратить внимание на граждан из «серой зоны» в рамках отсрочки
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

По его словам, среди таких людей есть родители и опекуны детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

«Совет также считает, что отсрочка от мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своём рабочем месте», — говорится в сообщении СПЧ.

Это, в частности, касается соцработников, оказывающих помощь в виде сопровождаемого проживания, учителей школ в сельской или труднодоступной местности и медработников фельдшерских акушерских пунктов в сельской или труднодоступной местности.

24 сентября Валерий Фадеев призвал Министерство обороны не допускать «палочной системы» в рамках частичной мобилизации, когда военкоматы призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта.

Письмо об этом Фадеев направил министру обороны Сергею Шойгу.

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