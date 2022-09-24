В СПЧ попросили Минобороны обратить внимание на граждан из «серой зоны» в рамках отсрочки
- globallookpress.com
- © Zamir Usmanov
По его словам, среди таких людей есть родители и опекуны детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
«Совет также считает, что отсрочка от мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своём рабочем месте», — говорится в сообщении СПЧ.
Это, в частности, касается соцработников, оказывающих помощь в виде сопровождаемого проживания, учителей школ в сельской или труднодоступной местности и медработников фельдшерских акушерских пунктов в сельской или труднодоступной местности.
24 сентября Валерий Фадеев призвал Министерство обороны не допускать «палочной системы» в рамках частичной мобилизации, когда военкоматы призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта.
Письмо об этом Фадеев направил министру обороны Сергею Шойгу.