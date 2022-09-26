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Глава Дагестана Меликов: несанкционированные акции в Махачкале координировались из-за рубежа

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Несанкционированные акции в Махачкале, прошедшие накануне, управлялись из-за рубежа, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
Глава Дагестана Меликов: несанкционированные акции в Махачкале координировались из-за рубежа
  • РИА Новости

По словам Меликова, целью организации данных митингов стало стремление расколоть общество.

«Очевидно, что акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа», — цитирует его ТАСС.

Глава Дагестана также подчеркнул, что сами организаторы акций в них не участвовали. Кроме того, отметил Меликов, организаторы не отправили бы на участие в таких митингах своих родных и близких.

Ранее прокуратура Москвы напомнила об ответственности за призывы к несогласованным массовым мероприятиям и участие в таковых.

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