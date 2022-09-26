Глава Дагестана Меликов: несанкционированные акции в Махачкале координировались из-за рубежа
- РИА Новости
По словам Меликова, целью организации данных митингов стало стремление расколоть общество.
«Очевидно, что акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа», — цитирует его ТАСС.
Глава Дагестана также подчеркнул, что сами организаторы акций в них не участвовали. Кроме того, отметил Меликов, организаторы не отправили бы на участие в таких митингах своих родных и близких.
Ранее прокуратура Москвы напомнила об ответственности за призывы к несогласованным массовым мероприятиям и участие в таковых.