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Врач Горковский дал советы по нормализации процесса засыпания

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Спортивный врач-реабилитолог и остеопат, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский дал советы по нормализации процесса засыпания.
Врач Горковский дал советы по нормализации процесса засыпания
  • Gettyimages.ru

«Важно, чтобы подушка и матрас были подобраны с учётом ваших индивидуальных особенностей, позволяли расслабиться и давали возможность полноценно выспаться», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, нужно засыпать в той позе, которая наиболее комфортна.

Кроме того, рекомендуется восстановить дыхание.

«Для этого изучите особенности диафрагмального дыхания, примените проверенные специалистами упражнения», — отметил Горковский.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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