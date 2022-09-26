Врач Горковский дал советы по нормализации процесса засыпания

Спортивный врач-реабилитолог и остеопат, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский дал советы по нормализации процесса засыпания.

«Важно, чтобы подушка и матрас были подобраны с учётом ваших индивидуальных особенностей, позволяли расслабиться и давали возможность полноценно выспаться», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, нужно засыпать в той позе, которая наиболее комфортна.

Кроме того, рекомендуется восстановить дыхание.

«Для этого изучите особенности диафрагмального дыхания, примените проверенные специалистами упражнения», — отметил Горковский.

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