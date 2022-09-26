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Инвесторы построят 18 школ и детсадов в семи районах Москвы

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Инвесторы построят и передадут Москве 18 школ и детсадов в семи районах столицы по договорам участия.
Инвесторы построят 18 школ и детсадов в семи районах Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В августе-сентябре этого года город согласовал ещё десять договоров участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 18 образовательных учреждений: девять детских садов на 1,9 тыс. воспитанников и столько же школ, рассчитанных почти на 3,7 тыс. учащихся», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что строительство новых школ и детсадов завершится в период с середины 2026 года до конца 2031 года.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.

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