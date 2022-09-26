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Глава Забайкалья поручил усилить меры безопасности в школах региона после стрельбы в Ижевске

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Глава Забайкальского края Александр Осипов поручил усилить меры безопасности в школах региона после стрельбы в Ижевске.
Глава Забайкалья поручил усилить меры безопасности в школах региона после стрельбы в Ижевске
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с происшествием в ижевской школе №88 дал указания усилить меры безопасности в забайкальских школах», — рассказал Осипов.

Также он поручил проверить состояние защищённости учебных организаций и выработать мероприятия по повышению мер безопасности в школах.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 15, из них 11 — это дети.

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