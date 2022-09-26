Глава Забайкалья поручил усилить меры безопасности в школах региона после стрельбы в Ижевске

Глава Забайкальского края Александр Осипов поручил усилить меры безопасности в школах региона после стрельбы в Ижевске.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с происшествием в ижевской школе №88 дал указания усилить меры безопасности в забайкальских школах», — рассказал Осипов.

Также он поручил проверить состояние защищённости учебных организаций и выработать мероприятия по повышению мер безопасности в школах.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 15, из них 11 — это дети.