Глава Забайкалья поручил усилить меры безопасности в школах региона после стрельбы в Ижевске
- РИА Новости
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«В связи с происшествием в ижевской школе №88 дал указания усилить меры безопасности в забайкальских школах», — рассказал Осипов.
Также он поручил проверить состояние защищённости учебных организаций и выработать мероприятия по повышению мер безопасности в школах.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 15, из них 11 — это дети.