Одна из учениц школы в Ижевске рассказала о стрельбе в учреждении

Одна из учениц школы № 88 в Ижевске рассказала о стрельбе в учреждении.

В беседе с Life.ru она заявила, что злоумышленник вошёл в здание и сразу застрелил охранника, после чего поднялся на третий этаж и открыл огонь.

«Люди просто в окно выпрыгивали, ноги поломали. Потом я увидела, что у меня брат лежит в крови», — сообщила школьница.

Со своей стороны, мать одной из учениц школы утверждает, что на территорию учреждения легко зайти.

«Там в принципе гуляют люди. В школу тоже — поднялся по лестнице и зашёл», — цитирует женщину izh.kp.ru.

Ранее МЧС России запустило горячую линию с целью оказания информационной и психологической помощи после стрельбы в школе Ижевска.

Число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 13, включая семерых детей.