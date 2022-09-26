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Экономист Сорокина прокомментировала ситуацию на рынке ипотеки

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Галина Сорокина, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ, прокомментировала ситуацию на рынке ипотеки.
Экономист Сорокина прокомментировала ситуацию на рынке ипотеки
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru она заявила, что если человек решил оформить такой кредит в этом году, то нужно обратить внимание на условия, доступные лично ему: маткапитал, программы льгот на ипотечное кредитование для разных семей и жителей некоторых регионов.

«Из вышесказанного можно сделать вывод, что если вы планируете покупать недвижимость и можете претендовать на господдержку, то конец осени 2022-го — самое время сделать это», — отметила эксперт.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

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