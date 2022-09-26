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Власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям погибших в Ижевске

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер направил телеграмму главе Удмуртии Александру Бречалову.
Власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям погибших в Ижевске
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Как отметил Паслер, оренбуржцы глубоко потрясены трагическими событиями в Ижевске.

«От лица жителей Оренбуржья и правительства региона выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавил глава региона.

Телеграмму Бречалову направил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передаёт pravda-nn.ru.

«От всех жителей нашего региона и от себя лично прошу передать самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Искренне желаем скорейшего выздоровления и сил всем», — написал Никитин.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88.

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