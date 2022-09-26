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В Москве пройдёт встреча глав разведок стран СНГ

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В Москве 30 сентября пройдёт совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведдеятельности. Как ожидается, президент России Владимир Путин пообщается с главами разведслужб по видеосвязи.
В Москве пройдёт встреча глав разведок стран СНГ
  • РИА Новости

В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.

«В рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции», — приводит сообщение СВР ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказал мнение, что США будут изо всех сил затягивать конфликт на Украине.

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