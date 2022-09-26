В Москве пройдёт встреча глав разведок стран СНГ
- РИА Новости
В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.
«В рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции», — приводит сообщение СВР ТАСС.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказал мнение, что США будут изо всех сил затягивать конфликт на Украине.