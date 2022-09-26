В Москве пройдёт встреча глав разведок стран СНГ

В Москве 30 сентября пройдёт совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведдеятельности. Как ожидается, президент России Владимир Путин пообщается с главами разведслужб по видеосвязи.

РИА Новости