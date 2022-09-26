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Мишустин и Чернышенко выразили соболезнования семьям погибших в Ижевске

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Премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-премьер правительства, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко выразили соболезнования семьям погибших в Ижевске.
Мишустин и Чернышенко выразили соболезнования семьям погибших в Ижевске
  • РИА Новости

«Сегодня в Ижевске произошло чудовищное нападение на школу №88... Глубоко потрясён и скорблю в связи со случившимся», — приводятся слова Мишустина в Telegram правительства.

По его словам, обстоятельства произошедшего предстоит тщательно расследовать.

«От лица правительства и себя лично выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших в Удмуртии. Нет большего горя, чем гибель детей и невинных взрослых. Здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявил Чернышенко.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88.

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