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Парки Подмосковья посетили около 20 млн человек за лето

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Парки Московской области посетили около 20 млн человек за минувшее лето. Это на 5,2 млн больше, чем в прошлом году.
Парки Подмосковья посетили около 20 млн человек за лето
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минблагоустройства региона.

Глава ведомства Михаил Хайкин напомнил, что всего на территории области работает 183 парка культуры и отдыха. С начала года их посетили 43,8 млн человек — это около 1,5 млн посетителей в неделю.

Максимум был зафиксирован 11—12 июня, когда число посетителей достигло 610 тыс., передаёт «Радио 1».

Ранее в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области сообщили, что Сергиево-Посадский городской округ посетили свыше 600 тыс. туристов минувшим летом. А с начала года там побывали более 1,1 млн посетителей.

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