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Подмосковный Сергиево-Посадский округ за лето посетили свыше 600 тысяч туристов

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В пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области сообщили, что Сергиево-Посадский городской округ посетили свыше 600 тыс. туристов минувшим летом. А с начала года там побывали более 1,1 млн посетителей.
Подмосковный Сергиево-Посадский округ за лето посетили свыше 600 тысяч туристов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Сергиев Посад считается центром русского православия, родиной матрёшек и единственным городом Московской области, который включён в Золотое кольцо России. Архитектурный ансамбль одного из крупнейших действующих монастырей страны включает в себя свыше 50 зданий», — отметили в ведомстве.

Кроме Сергиева Посада, чаще всего туристы посещали Коломну, Зарайск, Клин и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

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