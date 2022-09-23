Подмосковный Сергиево-Посадский округ за лето посетили свыше 600 тысяч туристов

В пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области сообщили, что Сергиево-Посадский городской округ посетили свыше 600 тыс. туристов минувшим летом. А с начала года там побывали более 1,1 млн посетителей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Сергиев Посад считается центром русского православия, родиной матрёшек и единственным городом Московской области, который включён в Золотое кольцо России. Архитектурный ансамбль одного из крупнейших действующих монастырей страны включает в себя свыше 50 зданий», — отметили в ведомстве.

Кроме Сергиева Посада, чаще всего туристы посещали Коломну, Зарайск, Клин и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.