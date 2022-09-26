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Напавший на школу в Ижевске состоял на учёте в психоневрологическом диспансере

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Устроивший стрельбу в школе в Ижевске состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Напавший на школу в Ижевске состоял на учёте в психоневрологическом диспансере
  • РИА Новости

«Находился на учёте в психоневрологическом диспансере», — цитирует Бречалова ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей при стрельбе в школе в Ижевске.

26 сентября в школе №88 произошла стрельба, в результате которой, по данным СК, погибли 13 человек, ещё 21 пострадал. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело подозреваемого в одном из помещений образовательного учреждения.

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