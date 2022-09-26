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Песков: Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей при стрельбе в школе в Ижевске

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RT
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей при стрельбе в школе в Ижевске.
Песков: Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей при стрельбе в школе в Ижевске
  • РИА Новости

«Трагические новости из Ижевска, президент Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей... в школе, где произошёл террористический акт», — сказал Песков.

Песков добавил, что нападение совершило лицо, которое, «судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке».

Ранее стало известно, что министр просвещения России Сергей Кравцов направляется в школу в Ижевске, где произошла стрельба.

26 сентября в школе №88 произошла стрельба, в результате которой, по данным СК, погибли 13 человек, ещё 21 пострадал. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело подозреваемого в одном из помещений образовательного учреждения.

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