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Сотрудница школы в Ижевске рассказала, что слышала 20—30 выстрелов

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Врач школы №88 в Ижевске рассказала подробности о нападении на школу.
Сотрудница школы в Ижевске рассказала, что слышала 20—30 выстрелов
  • РИА Новости

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам врача, преступник вёл постоянную стрельбу — она слышала как минимум 20 выстрелов.

«Я выглянула и поняла, что стреляют, и стреляют на поражение! Просто в кабинете закрылась и больше ничего не видела. Слышала только, что постоянно стреляли. Выстрелов было очень много — более 20—30», — призналась она.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что, по его данным, устроивший стрельбу в школе в Ижевске был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

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