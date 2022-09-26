Сотрудница школы в Ижевске рассказала, что слышала 20—30 выстрелов
- РИА Новости
Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По словам врача, преступник вёл постоянную стрельбу — она слышала как минимум 20 выстрелов.
«Я выглянула и поняла, что стреляют, и стреляют на поражение! Просто в кабинете закрылась и больше ничего не видела. Слышала только, что постоянно стреляли. Выстрелов было очень много — более 20—30», — призналась она.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что, по его данным, устроивший стрельбу в школе в Ижевске был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.