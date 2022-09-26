Исследование: 8% сотрудников предпочитают удалёнку

Эксперты рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления провели опрос среди работодателей и профессионалов и выяснили, что гибридный и удалённый форматы работы не теряют своей популярности и признаны эффективными.

Гибридный формат применяют в 67% компаний, пишет «Российская газета».

Как показали результаты исследования, только 25% сотрудников хотят работать в офисе. Приезжать на работу по необходимости готовы 67%. А полностью трудиться в удалённом режиме выбирают 8% респондентов.

Ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в разговоре с НСН заявила, что профессии блогера нужно присвоить в России правовой статус.