военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Исследование: 8% сотрудников предпочитают удалёнку

Короткая ссылка
Эксперты рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления провели опрос среди работодателей и профессионалов и выяснили, что гибридный и удалённый форматы работы не теряют своей популярности и признаны эффективными.
Исследование: 8% сотрудников предпочитают удалёнку
  • Gettyimages.ru

Гибридный формат применяют в 67% компаний, пишет «Российская газета».

Как показали результаты исследования, только 25% сотрудников хотят работать в офисе. Приезжать на работу по необходимости готовы 67%. А полностью трудиться в удалённом режиме выбирают 8% респондентов.

Ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в разговоре с НСН заявила, что профессии блогера нужно присвоить в России правовой статус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить