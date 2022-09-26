Исследование: 42% российских компаний внедрили программы адаптации для новых сотрудников

Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели совместное исследование, в котором опросили работодателей на тему того, как они вводят новых и молодых сотрудников в должность.

В 42% компаний уже внедрили разнообразные программы и практики, помогающие новичкам адаптироваться, пишет «Газета.Ru».

23% планируют внедрить онбординг (программы адаптации. — RT), а 18% уже начали его внедрять. 17% признаются, что у них нет программ адаптации для новичков и они не планируют таковые.

«В настоящее время тема онбординга, или, по-другому, программ и практик по адаптации сотрудников, становится всё более актуальной, так как в последние годы люди проще расстаются с работой», — прокомментировал директор по развитию сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.