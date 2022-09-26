Попова: небольшой подъём заболеваемости коронавирусом в России удалось преодолеть

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что небольшой подъём заболеваемости коронавирусом в России удалось преодолеть.

«Мы преодолели второй небольшой подъём после начала сентября... Сегодня уверенно наблюдаем за тенденций к снижению заболеваемости COVID-19 в России», — сказала Попова на международном симпозиуме Yersinia. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России вышел на верхнее плато, летальность невысокая.