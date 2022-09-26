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Ученица рассказала подробности о стрельбе в школе в Ижевске

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Одна из учениц школы №88 в Ижевске, которой удалось эвакуироваться во время стрельбы, рассказала подробности происшествия.
Ученица рассказала подробности о стрельбе в школе в Ижевске
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«У нас стреляли в школе. Я от испуга не видела, я бежала куда-то. Девочки плачут, говорят, там лестница в крови. Я бежала в страхе просто», — сказала девочка.

Утром 26 сентября очевидцы сообщили о стрельбе в школе на Пушкинской улице в Ижевске. МВД подтвердило информацию о нападении на школу.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что напавший убил охранника, также есть жертвы среди детей.

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