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Посвящённый 10-летию ТиНАО «Единый» билет выпустили в столичном метро

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Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столичном метро стартовали продажи тематических проездных билетов «Единый», посвящённых юбилею ТиНАО.
Посвящённый 10-летию ТиНАО «Единый» билет выпустили в столичном метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Сегодня начинаются продажи тематического проездного билета «Единый». Мы посвятили его 10-летию ТиНАО в составе Москвы. Продолжаем развивать транспортную инфраструктуру в этих округах: будем открывать станции метро и вводить новые развязки и дороги», — сказал Ликсутов.

В новом дизайне выпустили проездные на одну и две поездки. С 26 сентября их можно купить во всех кассах и автоматах подземки. Тираж билетов «Единый» — 200 тыс. экземпляров, передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток Мострансавто вырос на 6% в Московской области в начале сентября по сравнению с началом августа.

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