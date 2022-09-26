Посвящённый 10-летию ТиНАО «Единый» билет выпустили в столичном метро
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Сегодня начинаются продажи тематического проездного билета «Единый». Мы посвятили его 10-летию ТиНАО в составе Москвы. Продолжаем развивать транспортную инфраструктуру в этих округах: будем открывать станции метро и вводить новые развязки и дороги», — сказал Ликсутов.
В новом дизайне выпустили проездные на одну и две поездки. С 26 сентября их можно купить во всех кассах и автоматах подземки. Тираж билетов «Единый» — 200 тыс. экземпляров, передаёт НТВ.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток Мострансавто вырос на 6% в Московской области в начале сентября по сравнению с началом августа.