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Пассажиропоток Мострансавто вырос на 6% в Подмосковье в сентябре

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Пассажиропоток Мострансавто вырос на 6% в Московской области в начале сентября по сравнению с началом августа.
Пассажиропоток Мострансавто вырос на 6% в Подмосковье в сентябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В первую неделю осени совершено более 7,6 млн поездок.

Лидером по количеству операций стала регистрация проезда социальными картами жителя Подмосковья и Москвы. Зафиксировано более 3,6 млн поездок.

Бесконтактными банковскими картами расплатились более 2,2 млн раз, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» — 1,7 млн.

Ранее телеканал «360» сообщал, что популярность дачных маршрутов в Московской области выросла на 20% по сравнению с прошлым сезоном.

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