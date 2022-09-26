РИА Новости: раненный в Усть-Илимске военком прооперирован и находится в реанимации

Раненный в Усть-Илимске военком прооперирован, он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости представитель центральной городской больницы.

РИА Новости

«Военком прооперирован, находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии», — сказали агентству. Утром 26 сентября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске. Военком получил ранение, он находится в крайне тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Усть-Илимска, который выстрелил в военкома. Подозреваемый был задержан по горячим следам.