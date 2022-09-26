СК возбудил уголовное дело после стрельбы в военкомате Усть-Илимска
- РИА Новости
Злоумышленник подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Подозреваемый допрашивается, выясняются его мотивы.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске.
Военком получил ранение, он находится в крайне тяжёлом состоянии.